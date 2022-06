Sensi | Pessina | Petagna | Marlon e Candreva | a tutto Galliani sul mercato del Monza

(Di giovedì 30 giugno 2022) Continuano ad arrivare aggiornamenti sul calciodel, il club è scatenato dopo la promozione nel campionato di Serie A.e Berlusconi si sono subito attivati per costruire una squadra molto forte, sono arrivati calciatori del calibro di Ranocchia e Cragno. L’intenzione è quella di piazzare altri colpi in tutti i reparti, le ultime indicazioni sono arrivate da Adrianoa Sky Sport. “? Supererà sicuramente le visite mediche, venerdì firmiamo e sarà un nuovo giocatore del”. Su: “se con Riso abbiamo parlato di? Forse sì. Mi piacerebbe assolutamente riaverlo, io sono legato, conosco anche la sua famiglia, è nato ae cresciuto lì, poi l’ho preso al Milan nel 2015 poi è stato ...

