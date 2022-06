“Se fosse donna non farebbe la guerra”. Cosa ha risposto Putin a Johnson (Di giovedì 30 giugno 2022) In guerra vale tutto. Anche spacciare il presidente “nemico” come pazzo, malato, prossimo al decesso, colpito da un tumore, sostituito da un sosia, per poi ritrovarselo ancora lì, alla guida del Cremlino, quattro mesi dopo lo scoppio della guerra in Ucraina. Vale tutto, dicevamo. Dunque ormai non ci stupiamo più di nulla: non ci sorprendono le liste di Putiniani, l’informazione a senso unico, la stampa militante. Niente di niente. Però arrivare a dire che Vladimir Putin ha scatenato la cosiddetta “operazione speciale” perché è un uomo, beh: questo pare veramente troppo. A ideare questa brillante, si fa per dire, teoria è stato nientepopodimeno che Boris Johnson. Il quale, dopo essere stato accusato dai media delle più incredibili nefandezze tra Brexit e party gate, sembra ora apprezzare le carezze dei ... Leggi su nicolaporro (Di giovedì 30 giugno 2022) Invale tutto. Anche spacciare il presidente “nemico” come pazzo, malato, prossimo al decesso, colpito da un tumore, sostituito da un sosia, per poi ritrovarselo ancora lì, alla guida del Cremlino, quattro mesi dopo lo scoppio dellain Ucraina. Vale tutto, dicevamo. Dunque ormai non ci stupiamo più di nulla: non ci sorprendono le liste diiani, l’informazione a senso unico, la stampa militante. Niente di niente. Però arrivare a dire che Vladimirha scatenato la cosiddetta “operazione speciale” perché è un uomo, beh: questo pare veramente troppo. A ideare questa brillante, si fa per dire, teoria è stato nientepopodimeno che Boris. Il quale, dopo essere stato accusato dai media delle più incredibili nefandezze tra Brexit e party gate, sembra ora apprezzare le carezze dei ...

vladiluxuria : #BorisJohnson dice che se #Putin fosse donna non ci sarebbe una guerra “machista”. Peccato che proprio la Thatcher… - MaxGramel : «Se Putin fosse donna»: #ilcaffedigramellini sul @Corriere di #giovedì #30giugno. - NicolaPorro : ?? La teoria di #BoJo 'Se Putin fosse donna...'. E #Putin risponde così ?? - scenarieconomic : RT @cavalierepadano: Sommessamente La Tatcher era una donna ed è entrata in guerra contro l’Argentina con estrema violenza e cinismo, non p… - MarceVann : RT @CriticaScient: 'Se Putin fosse una donna non si sarebbe imbarcato in una guerra maschilista...' L'Occidente è in mano a dei deficienti.… -