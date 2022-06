Nel giorno più lungo del suo esecutivo Draghi tende la mano a Conte e al M5S

Leggi su panorama

(Di giovedì 30 giugno 2022) A vedere la conferenza stampa post Consiglio dei Ministri di Mariosi potrebbe anche pensare ad un giovedì più o meno tranquillo con l’attenzione dell’focalizzata sul rinnovo del Decreto Bollette con il prolungamento delle misure contro il caro energia (compreso lo stoccaggio del gas su cui si punta al 90%, con riempimento in crescita) ed il via libera all’assestamento di bilancio (provvedimenti in scadenza proprio il 30 giugno). “Per questo sono rientrato ieri notte e non oggi dal vertice Nato prima del previsto” ha esordito nella conferenza stampa post cdm il premier, giusto per chiarire alcune delle voci sulle tensioni di queste ultime ore nella maggioranza. E invece quello di oggi è stato senza dubbio ilpiùper il suo Governo che nelle ultime 24 ore ha dovuto ...