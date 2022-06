(Di giovedì 30 giugno 2022)annuncia il principaledi. “Raccolte” inin fase di profonda revisione L’aziendaha appenaun pacchetto di enormi miglioramenti in arrivo alle raccolte in, poiché vuole fornire agli utenti nuove funzionalità per gestire e seguire i contenuti online. Innanzitutto, le raccolte inconsentiranno agli utenti di salvare immagini e video. Con il gigante del software che spiega che aggiungerà anche un’opzione per condividere le raccolte per “collaborare e fare brainstorming ...

Pubblicità

tuttoteKit : #Microsoft: annunciato aggiornamento di #Microsoft Edge #MicorsoftEdge #tuttotek - ilgiornale : Annunciato da Microsoft a ottobre del 2013, verrà dismesso poco prima di compiere i 10 anni di vita. Gira ancora su… - BiennaleTech : La Commissione europea contro le #fakenews: annunciato un nuovo Codice di condotta sulla #disinformazione, già sott… - Tech_Gaming_it : Nel corso di un recente evento, Microsoft ha annunciato l'arrivo del supporto di mouse e tastiera su Xbox Cloud Gam… - futuroprossimo : A novembre Meta ha annunciato che avrebbe eliminato la sua #tecnologia di tagging di riconoscimento facciale. Oggi… -

tuttoteK

Lo sviluppatore Intie Creates haufficialmente lo sbarco della trilogia di Azure Striker Gunvolt su XBox Serie e XBox One tramiteStore . Il capitolo 2 seguirà per Xbox Series e Xbox One il 14 luglio per $ 19,99.Synology hala nuova DiskStation DS1522 + a 5 vani, la più recente soluzione compatta della linea ... come i sistemi Windows, le VM VMware/ Hyper - V e gli account365/Google ... Microsoft: annunciato aggiornamento di Microsoft Edge ARM ha annunciato diverse novità in ambito mobile, con un nuovo core capace di aumentare le prestazioni del 25% rispetto alle tecnologie attuali e la sua prima GPU con supporto al ray tracing in hardw ...Microsoft annuncia il principale aggiornamento di Microsoft Edge. "Raccolte" in Microsoft Edge in fase di profonda revisione.