Manila Nazzaro choc: «Non mi sposo più con Amoruso. Nuova opinionista al GFVip? Ci vogliono le pal*e» (Di giovedì 30 giugno 2022) Manila Nazzaro è stata una delle protagoniste indiscusse dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip. E la sua avventura, fatta di alti e bassi, all'interno della casa più... Leggi su leggo (Di giovedì 30 giugno 2022)è stata una delle protagoniste indiscusse dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip. E la sua avventura, fatta di alti e bassi, all'interno della casa più...

Pubblicità

leggoit : Manila Nazzaro choc: «Non mi sposo più con Amoruso. Nuova opinionista al GFVip? Ci vogliono le pal*e» - ElisaDiGiacomo : Manila Nazzaro su Katia Ricciarelli: 'Tornassi indietro, non le avrei mai teso la mano' - NowMyNews : Manila Nazzaro after GF Vip 6: criticizes Katia Ricciarelli and Giucas Casella! e are his statements |… - anna_rattenni : RT @fra2301: 29Giugno2022 e ancora Manila Nazzaro non smette di fare parlare di sé criticando gli altri... Ora inizia il nuovo GF e ancora… - fra2301 : 29Giugno2022 e ancora Manila Nazzaro non smette di fare parlare di sé criticando gli altri... Ora inizia il nuovo G… -