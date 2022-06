M5S | tensione Conte-Draghi | leader 5 Stelle a muso duro

(Di giovedì 30 giugno 2022) (Adnkronos) – Beppe Grillo lascia l’Hotel Forum senza sciogliere il nodo del doppio mandato, facendo dunque naufragare la possibile ricandidatura di Giancarlo Cancelleri alle regionali in Sicilia. Dopo tre giorni passati nella Capitale e al termine di numerosi incontri con i parlamentari, il garante pentastellato resta fermo sul no a una modifica della regola ‘aurea’ del Movimento 5: un niet ribadito anche ieri a Palazzo Madama, dove Grillo ha completato il suo giro di incontri con i senatori del M5S. Tutto questo, in una giornata scandita dalle tensioni tra Movimento ed esecutivo a causa delle dichiarazioni rilasciate al ‘Fatto quotidiano’ dal sociologo Domenico De Masi, al quale Grillo avrebbe rivelato presunte pressioni da parte del premier Marioper rimuovere Giuseppedalla guida del Movimento. Rivelazioni ...

Convocato un Cdm sulle misure contro il caro bollette FRA ILE IL GOVERNO TIRA ARIA DI CRISI Laha superato i livelli di guardia dopo l'intervista del sociologo Domenico De Mas i, che ha ...Ladunque tra il premier e ilresta altissima. Fonti del Movimento hanno fatto sapere che nel pomeriggio Conte è salito al Quirinale per un incontro con Sergio Mattarella durato più di ...(Adnkronos) – Beppe Grillo lascia l’Hotel Forum senza sciogliere il nodo del doppio mandato, facendo dunque naufragare la possibile ricandidatura di Giancarlo Cancelleri alle regionali in Sicilia. Dop ...Sono rimasto sinceramente sconcertato - ha chiarito Conte parlando di Draghi - APPROFONDIMENTI LA POLEMICA M5S, Conte su Draghi: «Premier tecnico non può attaccare. In questo quadro, Giuseppe Conte sa ...