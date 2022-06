LIVE Tuffi, Mondiali 2022 in DIRETTA: le cinesi dominano dalla piattaforma. Alle 12 Tocci e Marsaglia dal metro (Di giovedì 30 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE GENERALE DEI Mondiali DI NUOTO (COMPRESI ARTISTICO, FONDO, Tuffi E PALLANUOTO) 9.47: Appuntamento Alle ore 12.00 per l’eliminatoria del metro maschile con Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia. 9.45: Le cinesi chiudono con un eccellente doppio e mezzo rovesciato con un avvitamento e mezzo (87.36). Stravincono questa eliminatoria con 352.08 davanti Alle americane Schnell/Young (296.28) e Alle tedesche Wassen/Wassen (281.88) 9.42: Continua l’ottima eliminatoria delle americane Schnell/Young che chiudono con un punteggio di 296.28. 9.40: Sbagliano ancora le malesi con gli avvitamenti. Appena 57 punti. 9.36: Strepitoso ritornato raggruppato delle ... Leggi su oasport (Di giovedì 30 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE GENERALE DEIDI NUOTO (COMPRESI ARTISTICO, FONDO,E PALLANUOTO) 9.47: Appuntamentoore 12.00 per l’eliminatoria delmaschile con Giovannie Lorenzo. 9.45: Lechiudono con un eccellente doppio e mezzo rovesciato con un avvitamento e mezzo (87.36). Stravincono questa eliminatoria con 352.08 davantiamericane Schnell/Young (296.28) etedesche Wassen/Wassen (281.88) 9.42: Continua l’ottima eliminatoria delle americane Schnell/Young che chiudono con un punteggio di 296.28. 9.40: Sbagliano ancora le malesi con gli avvitamenti. Appena 57 punti. 9.36: Strepitoso ritornato raggruppato delle ...

