La Talpa torna su Canale 5 con Maria De Filippi produttrice (Di giovedì 30 giugno 2022) Mediaset lo scorso anno ha acquistato i diritti de La Talpa: la prossima stagione il reality tornerà su Canale 5 prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi. Dopo quasi 15 anni La Talpa torna su Canale 5 prodotta da Maria De Filippi: la notizia è stata comunicata da Piersilvio Berlusconi nel giorno in cui è stata presentata la prossima stagione Mediaset. Il programma avrà una conduzione ma, per il momento, non si sa ancora a chi sarà affidata la guida del reality. La Talpa è stato uno dei reality più amati dal pubblico, andato in onda per sole tre stagioni è stato poi accantonato nel 2008. La prima edizione, andata in onda nel 2004, fu trasmessa su Rai 2. Le successive due furono viste su Italia 1.

