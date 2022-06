Pubblicità

infoitsport : CMIT TV | Patto di ferro con l'Inter, la Juve 'raddoppia': 'Inserimento concreto' - castold86 : @Monica51030090 @viasyba A me no. Finalmente la velocità di gioco della Juve raddoppia - StefaniaStefyss : RT @tuttosport: #DiMaria e #Paredes, la #Juve raddoppia la posta. E #Kean piace sempre al #Psg ?? - AlbOr_EsSence : Di Maria e Paredes, la Juve raddoppia la posta. E Kean piace sempre al Psg - Fprime86 : RT @tuttosport: #DiMaria e #Paredes, la #Juve raddoppia la posta. E #Kean piace sempre al #Psg ?? -

Calciomercatonews.com

Calciomercato Inter, Bergomi dice tutto: da Bremer -al ritorno di Lukaku Bergomi alla CMIT TVBergomi parla anche del ritorno di Lukaku in nerazzurro: 'Sono contento per l'Inter, è sicuramente ...La, e dopo aver chiuso Di Maria (ultimi dettagli burocratici in via di definizione) punta Zaniolo per il centrocampo: ma serve una contropartita ( Arthur, McKennie o Kean ) gradita a ... La Juve raddoppia: doppio colpo dal PSG L'Inter oggi ha accolto Asllani e Lukaku, ma deve fare in fretta per altri due obiettivi. La Juve sta provando a inserirsi concretamente ..."Kostic bloccato. Lo riporta La Gazzetta dello Sport. La Juventus non molla, anzi raddoppia. Se l’accoppiata Di Maria-Kostic dovesse saltare, è pronta a ...