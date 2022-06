Grande Fratello Vip 7, Orietta Berti sarà opinionista del reality (Di giovedì 30 giugno 2022) Orietta Berti affiancherà Sonia Bruganelli nel ruolo di opinionista del Grande Fratello Vip 7: la notizia è stata confermata nella giornata di presentazione dei palinsesti Mediaset. Orietta Berti è la nuova opinionista della prossima edizione del Grande Fratello Vip: la cantante affiancherà Sonia Bruganelli che nei giorni scorsi, ha indirettamente confermato le indiscrezioni di TVBlog, che la volevano, per il secondo anno consecutivo, nel ruolo di opinionista. La Berti prende il posto di Adriana Volpe. In questi giorni girano molte voci su quali saranno i concorrenti che da settembre torneranno ad animare la casa più spiata d'Italia, ma nessuna notizia ufficiale è arrivata. Se non ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 30 giugno 2022)affiancherà Sonia Bruganelli nel ruolo didelVip 7: la notizia è stata confermata nella giornata di presentazione dei palinsesti Mediaset.è la nuovadella prossima edizione delVip: la cantante affiancherà Sonia Bruganelli che nei giorni scorsi, ha indirettamente confermato le indiscrezioni di TVBlog, che la volevano, per il secondo anno consecutivo, nel ruolo di. Laprende il posto di Adriana Volpe. In questi giorni girano molte voci su quali saranno i concorrenti che da settembre torneranno ad animare la casa più spiata d'Italia, ma nessuna notizia ufficiale è arrivata. Se non ...

Pubblicità

soleilvvin : RT @Giovann45786011: Soleil Anastasia Sorge, protagonista indiscussa della scorsa edizione del Grande Fratello Vip, potrebbe essere la cond… - raffinatissimo_ : puntata 41: “grande fratello ship” • la clip sul rapporto rosmello - Sara28491819 : RT @albelama1: Ieri Gianni Morandi mi ha chiamato fratello, figa io sono suo fratello ora. Sono un grande. Chissà come si chiama mia mamma… - raffinatissimo_ : puntata 39: “un’eliminazione shock” • l’eliminazione più ingiusta della storia del grande fratello, quella di maria… - DomenicoQuadre2 : RT @apri_la_mente: Questo non è il grande fratello, Draghi non ha “nominato “ Conte e l’ufficio di Mattarella non è il confessionale. Capit… -