Gf Vip, Spinalbese nel cast? La reazione di Belen (Di giovedì 30 giugno 2022) Gf Vip, Spinalbese entra nel cast del reality? L’ex di Belen Rodriguez potrebbe essere uno dei concorrenti della prossima edizione. La sua partecipazione eventuale ha scatenato la reazione dell’argentina. Secondo quanto riportato da alcune indiscrezioni di Alessandro Rosica nella sua pagina Instagram Investigatore Social, la showgirl sarebbe pronta a diffidarlo ancor prima del suo ingresso L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Anticipazioni Gf Vip 6, l’addio di Manuel, torna Alex? Nuova eliminazione Anticipazioni Gf Vip 6, un eliminato, un amore al capolinea e uno agli inizi? Anticipazioni Gf Vip 6, caos in casa, Belli si dichiara a Davide. Gli abbandoni e le eliminazioni Anticipazioni Gf Vip 6, tre nuovi ingressi. Colpo di ... Leggi su webmagazine24 (Di giovedì 30 giugno 2022) Gf Vip,entra neldel reality? L’ex diRodriguez potrebbe essere uno dei concorrenti della prossima edizione. La sua partecipazione eventuale ha scatenato ladell’argentina. Secondo quanto riportato da alcune indiscrezioni di Alessandro Rosica nella sua pagina Instagram Investigatore Social, la showgirl sarebbe pronta a diffidarlo ancor prima del suo ingresso L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Anticipazioni Gf Vip 6, l’addio di Manuel, torna Alex? Nuova eliminazione Anticipazioni Gf Vip 6, un eliminato, un amore al capolinea e uno agli inizi? Anticipazioni Gf Vip 6, caos in casa, Belli si dichiara a Davide. Gli abbandoni e le eliminazioni Anticipazioni Gf Vip 6, tre nuovi ingressi. Colpo di ...

Pubblicità

zazoomblog : Grande Fratello Vip lingresso di Spinalbese scatena Belen Rodriguez: Se parli di me o di mia figlia ti denuncio -… - Novella_2000 : Antonino Spinalbese confida se ha ricevuto consigli dall'ex Belen per il GF Vip - andreastoolbox : Antonino Spinalbese confida se ha ricevuto consigli da Belen per il GF Vip - infoitcultura : Belen Rodriguez pronta al pugno di ferro con l'ex Antonino Spinalbese: c'entra il Grande Fratello Vip - infoitcultura : Antonino Spinalbese gela Signorini?/ La verità sul Grande Fratello Vip -