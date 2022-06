Ex Spezia: ecco dove può andare Manaj (Di giovedì 30 giugno 2022) Rey Manaj è tornato al Barcellona dopo il prestito allo Spezia, ma è pronto a ripartire: secondo la stampa spagnola, è... Leggi su calciomercato (Di giovedì 30 giugno 2022) Reyè tornato al Barcellona dopo il prestito allo, ma è pronto a ripartire: secondo la stampa spagnola, è...

Pubblicità

Spezia_1906 : ?? Ecco tutti gli aquilotti convocati per il ritiro ? Non ci sarà Leo #Sena ?? Aggregati i nuovi e un Primavera - EmpoliCalcio : ??? Ecco date e orari delle prime cinque gare di Serie A: 1? Domenica 14/8, 20.45, Spezia-Empoli 2? Domenica 21/8,… - TuttoSalerno : Bonazzoli-Spezia, cessione possibile. Ecco quanto chiede la Samp - Luxgraph : Spezia, ecco Holm stellina dell'under 21 svedese - MomentiCalcio : Clamoroso: #DaniAlves si propone via #Pec allo #Spezia, ecco la risposta ligure -