Draghi: "Governo non si fa senza M5S" (Di giovedì 30 giugno 2022) (Adnkronos) - "Sono ancora ottimista, il Governo non rischia. Questo Governo non si fa senza Cinquestelle. Il Governo è nato con i Cinquestelle, non si accontenta di un appoggio esterno". Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, si esprime così aprendo oggi la conferenza stampa dopo il Consiglio dei ministri. "L'interesse degli italiani è preminente nei nostri legislatori e nelle forze che sostengono questo Governo". "All'inizio del Governo - ricorda - durante le consultazioni preliminari ho detto a tutti 'questo Governo non si fa senza Cinquestelle e questa resta la mia opinione". "Nessuno lo ha chiesto, tutti hanno escluso questa possibilità o questa esigenza", dice Draghi rispondendo ad una domanda sull'ipotesi di ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 30 giugno 2022) (Adnkronos) - "Sono ancora ottimista, ilnon rischia. Questonon si faCinquestelle. Ilè nato con i Cinquestelle, non si accontenta di un appoggio esterno". Il presidente del Consiglio, Mario, si esprime così aprendo oggi la conferenza stampa dopo il Consiglio dei ministri. "L'interesse degli italiani è preminente nei nostri legislatori e nelle forze che sostengono questo". "All'inizio del- ricorda - durante le consultazioni preliminari ho detto a tutti 'questonon si faCinquestelle e questa resta la mia opinione". "Nessuno lo ha chiesto, tutti hanno escluso questa possibilità o questa esigenza", dicerispondendo ad una domanda sull'ipotesi di ...

Pubblicità

NicolaPorro : ??Ultima ora ?? #Conte conferma la rivelazione choc: '#Draghi ha chiesto a #Grillo di cacciarlo dal #M5S'. La rispost… - petergomezblog : Richieste a Grillo di rimuovere Conte dai 5s. Draghi corre ai ripari : “Ho parlato con Conte poco fa abbiamo cominc… - fattoquotidiano : M5s, Travaglio a La7: “Sta nel governo Draghi per vedersi distruggere ciò che ha fatto o ha voce in capitolo? Ma gl… - SoniaLaVera : RT @michele_geraci: All'inizio le cose sembrano impossibili Poi probabili Infine, necessarie P.S. La mia idea è invariata: se le cose non… - maledetto_paolo : RT @silviaaaaa28: Vi vedo che siete impazienti di votare il dream team-Draghi: Letta-DiMaio-Renzi-Calenda. Per un fantastico governo made i… -