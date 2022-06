Covid: al lavoro con la mascherina FFP2 e misurazione della temperatura. Smart working per chi è fragile (Di giovedì 30 giugno 2022) Scattano nuove misure anti Covid. Mascherine FFP2 nei luoghi di lavoro privati, incentivo allo Smart working, ritenuto "utile per contrastare la diffusione del contagio, soprattutto con riferimento ai lavoratori fragili, maggiormente esposti" e misurazione della temperatura all'ingresso, che non deve superare i 37 gradi e mezzo. Queste le misure che nei luoghi di lavoro privati serviranno a contrastare il virus alla luce dell'andamento della pandemia in Italia dove prosegue la progressiva e costante risalita dei contagi L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 30 giugno 2022) Scattano nuove misure anti. Mascherinenei luoghi diprivati, incentivo allo, ritenuto "utile per contrastare la diffusione del contagio, soprattutto con riferimento ai lavoratori fragili, maggiormente esposti" eall'ingresso, che non deve superare i 37 gradi e mezzo. Queste le misure che nei luoghi diprivati serviranno a contrastare il virus alla luce dell'andamentopandemia in Italia dove prosegue la progressiva e costante risalita dei contagi L'articolo proviene da Firenze Post.

