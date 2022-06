CasaOz: 15 anni insieme ai bambini con disabilità raccontati in un fumetto (Di giovedì 30 giugno 2022) La disabilità e la vita oltre di essa raccontata tra le tavole e le nuvolette di un fumetto. CasaOz è una onlus, con sede a Torino in corso Moncalieri, fondata da Enrica Baricco che ha dato vita al progetto con l’intento di offrire accoglienza e tutela a tutti i bambini e le bambine affetti da disabilità e alle loro famiglie. Enrica Baricco, fondatrice di CasaOz ha dato vita al progetto con l’intento di offrire accoglienza e tutela a tutti i bambini e le bambine affetti da disabilitàLa quotidianità che cura: il fumetto che esprime il valore dello stare insieme Il fumetto, presentato lunedì 27 giugno per festeggiare i 15 anni di attività dell’associazione, s’intitola “La quotidianità ... Leggi su luce.lanazione (Di giovedì 30 giugno 2022) Lae la vita oltre di essa raccontata tra le tavole e le nuvolette di unè una onlus, con sede a Torino in corso Moncalieri, fondata da Enrica Baricco che ha dato vita al progetto con l’intento di offrire accoglienza e tutela a tutti ie le bambine affetti dae alle loro famiglie. Enrica Baricco, fondatrice diha dato vita al progetto con l’intento di offrire accoglienza e tutela a tutti ie le bambine affetti daLa quotidianità che cura: ilche esprime il valore dello stareIl, presentato lunedì 27 giugno per festeggiare i 15di attività dell’associazione, s’intitola “La quotidianità ...

