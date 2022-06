Bonus e 110%, via all’inchiesta su 11 banche, Poste e Cdp per i crediti e tassi di sconto (Di giovedì 30 giugno 2022) Parte l’indagine della Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario sulle 11 banche italiane più importanti, su Poste e su Cassa Depositi e Prestiti per i crediti relativi al SuperBonus 110% e ad altri Bonus relativi alle normative che si sono susseguite negli ultimi anni. L’Ufficio di presidenza della Commissione parlamentare ha deliberato di inviare alle principali banche significant nazionali un questionario in relazione alla questione del Bonus erogati dallo Stato con la cessione del credito alle banche per verificare l’operatività del sistema bancario italiano in seguito a numerose segnalazioni e contestazioni. “Attraverso la compilazione del questionario, le 11 banche significant ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 30 giugno 2022) Parte l’indagine della Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario sulle 11italiane più importanti, sue su Cassa Depositi e Prestiti per irelativi al Supere ad altrirelativi alle normative che si sono susseguite negli ultimi anni. L’Ufficio di presidenza della Commissione parlamentare ha deliberato di inviare alle principalisignificant nazionali un questionario in relazione alla questione delerogati dallo Stato con la cessione del credito alleper verificare l’operatività del sistema bancario italiano in seguito a numerose segnalazioni e contestazioni. “Attraverso la compilazione del questionario, le 11significant ...

