Bimba in coma riapre gli occhi ascoltando la voce di Gigi D’Alessio

Giulia, bambina di cinque anni, è finita ine ci è rimasta per quasi tre settimane dopo un incidente in auto. 'Forza Giulia, combatti, che ti aspetto al mio concerto. Non arrenderti che ti vogliamo tutti bene' sono state le parole ...Il cantante Gigi D'Alessio Frosinone, 29 giugno 2022 - Giulia , ladi 5 anni di Atina (Frosinone) indopo essersi sporta dal finestrino dell'auto mentre passava un trattore, ha aperto gli occhi per pochi secondi nel sentire la voce dei genitori Fabrizio e ...Giulia, bambina di cinque anni, è finita in coma e ci è rimasta per quasi tre settimane dopo un incidente in auto. "Forza Giulia, combatti, che ti aspetto al mio concerto. Non arrenderti che ti voglia ...Qualche segnale confortante era già arrivato negli ultimi giorni. Ma quello arrivato nelle scorse ore da Frosinone è altrettanto incoraggiante. Giulia, la ...