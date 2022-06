WWE: In calo gli ascolti di NXT 2.0 (Di mercoledì 29 giugno 2022) La scorsa notte è andata in onda la puntata settimanale di NXT 2.0 su USA Network. La puntata che è l’ultima prima di The Great American Bash, per quanto riguarda i dati sugli ascolti, ha fatto registrare un totale di 570.000 spettatori e un rating nella fascia demografica 18-49 di 0.11. Si torna a scendere Questi numeri confermano per NXT 2.0 un calo degli ascolti, infatti questi numeri sono più bassi sia per quanto riguarda gli spettatori, sia per quanto riguarda il rating rispetto a quelli fatti registrare la scorsa settimana. Leggi su zonawrestling (Di mercoledì 29 giugno 2022) La scorsa notte è andata in onda la puntata settimanale di NXT 2.0 su USA Network. La puntata che è l’ultima prima di The Great American Bash, per quanto riguarda i dati sugli, ha fatto registrare un totale di 570.000 spettatori e un rating nella fascia demografica 18-49 di 0.11. Si torna a scendere Questi numeri confermano per NXT 2.0 undegli, infatti questi numeri sono più bassi sia per quanto riguarda gli spettatori, sia per quanto riguarda il rating rispetto a quelli fatti registrare la scorsa settimana.

Pubblicità

Zona_Wrestling : #WWE WWE: In calo gli ascolti di NXT 2.0 - - Zona_Wrestling : #WWE WWE: Calo negli ascolti per Smackdown - - SpazioWrestling : WWE: Ascolti in calo per Smackdown, ma ancora positivi #SmackDown #WWE -