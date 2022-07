Strage Viareggio: contestato sindaco Del Ghingaro in corteo (Di mercoledì 29 giugno 2022) Contestazione di alcuni minuti e anche qualche offesa, stasera, al sindaco di Viareggio Giorgio Del Ghingaro che ha partecipato al corteo in ricordo della Strage ferroviaria del 29 giugno 2009, di cui ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 29 giugno 2022) Contestazione di alcuni minuti e anche qualche offesa, stasera, aldiGiorgio Delche ha partecipato alin ricordo dellaferroviaria del 29 giugno 2009, di cui ...

Agenzia_Ansa : FLASH | Strage di Viareggio, l'ex ad di FS e Rfi Mauro Moretti è stato condannato a 5 anni nel processo di appello… - borghi_claudio : Intanto sono passati 13 anni e la sentenza non è ancora definitiva. Molti giovani forse ignorano cosa accadde. Anda… - fattoquotidiano : La sentenza d’appello bis è arrivata a 13 anni esatti dalla strage di Viareggio: cinque anni all’ex amministratore… - Foy84 : RT @ErmesAntonucci: Strage di Viareggio: Mauro Moretti, ex amministratore delegato di Ferrovie, condannato a cinque anni. Come se un ad dov… - Foy84 : RT @GuidoCrosetto: La strage di Viareggio fu dovuta alla mancata manutenzione di un assile montato sotto un carro cisterna. L’azienda respo… -