Sinner batte Ymer e approda al terzo turno di Wimbledon

AGI - Jannik Sinner approda al terzo turno del singolare maschile di Wimbledon, terza prova stagionale del Grande Slam, in scena sui campi in erba dell'All England Club di Londra. L'altoatesino, numero 13 del mondo e 10 del seeding, ha battuto lo svedese Mikael Ymer, 88 del ranking inernazionale, col punteggio di 6-4 6-3 5-7 6-2. Dopo un buon avvio, Sinner ha un po' "rallentato" sul 3-1 in suo favore nel terzo set, prima di riprendere il giusto ritmo nella quarta frazione. Il giovane azzurro ha vinto dunque il suo secondo match in carriera su campi in erba, dove comincia a prendere le misure. Adesso, al terzo turno, sfiderà il vincente del match fra il britannico Andy Murray e lo statunitense John Isner.

