Pnrr | Brunetta “Avanti con la riforma della P A ”

(Di mercoledì 29 giugno 2022) ROMA (ITALPRESS) – “L'Italia di Mario Draghi ha raggiunto anche tutti i 45 obiettivi delrelativi al primo semestre 2022. Con la trasmissione alla Commissione europearichiesta di pagamentoseconda rata da 24,1 miliardi, il nostro Paese si conferma tra gli Stati del gruppo di testa nell'Ue sul fronte dell'attuazione del. Abbiamo ricevuto più soldi di tutti, ma rispondiamo con serietà e credibilità, mantenendo gli impegni presi. Un segno tangibile del patrimonio di credibilità e reputazione conquistato in questi 16 mesi di governo”. Così, in una nota, Renato, ministro per la Pubblica Amministrazione.“Voglio anche ricordare che siamo il Paese più impegnato nella modernizzazionePubblica amministrazione, non solo dal punto di vista dell'ammontare delle ...

Funzione Pubblica

'Un'altra spinta decisiva alla riforma del pubblico impiego, in questo senso, arriva dal decreto '2' appena approvato definitivamente dalla Camera, con i nuovi profili professionali pronti al decollo, il rafforzamento del portale inPA (che diventa l'unica porta d'accesso digitale ai concorsi