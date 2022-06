Naike Rivelli | la rivelazione choc | “Aspettavo un figlio da Carrisi”

(Di mercoledì 29 giugno 2022)ha avuto una relazione con Yari, il primogenito di Albano e Romina. I due hanno partecipato alla stessa edizione di Pechino Express e lì hanno concepito un. Tuttavia le cose non sono andate come avrebbero sperato: ecco cos’è successo tra i monti del Sud America.: come ha conosciuto YariI due figli d’arte si sono conosciuti a “Pechino Express”.e Yari hanno da subito legato e hanno sempre cercato di ritagliarsi dei momenti insieme durante l’avventura. Sui monti del Sudamerica, hanno concepito il loro bambino. Tuttavia le difficoltà delle sfide e gli ambienti poco confortevoli, hanno portato a delle complicanze. Così è successo a, che ha perso il ...

Pubblicità

radiosintony : L'imprenditrice digitale Chiara Ferragni lancia la Limited Edition di gomme da masticare e Naike Rivelli va all'att… -

Velvet Pets

Ornella Muti e Adriano Celentano: il pettegolezzo sulla loro liaison avvenuta quarant'anni orsono fa ancora scalpore. Intervienema il popolo del web replica aspramente Due artisti che sono stati sempre sulla cresta dell'onda e la cui popolarità non è stata minimamente intaccata dallo scorrere del tempo sono senza ...manda in tilt i fan, il suo ultimo scatto stuzzica la fantasia: così bella e spensierata è un trionfo di femminilità. Nata il 10 ottobre del 1974 a Monaco di Baviera (Germania),... La vita in campagna di Naike Rivelli: la casa tra gli animali Naike Rivelli ha svelato di aver perso il figlio di Yari Carrisi in SudAmerica. I due figli d'arte si sono conosciuti a Pechino Expressa. La ...Naike Rivelli e Ornella Muti vivono in una casa bellissima: sono infatti tante le fotografie che circolano sul web. Ecco com'è la loro..