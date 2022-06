M5S, Draghi: “Parlato con Conte, governo non rischia” (Di mercoledì 29 giugno 2022) (Adnkronos) – “Ci siamo parlati con Conte poco fa, lo avevo cercato stamattina, mi ha richiamato lui, abbiamo iniziato a chiarirci, ci risentiamo domani per vederci al più presto”. Così Mario Draghi, a margine dei lavori del summit Nato a Madrid. A chi gli domanda se il governo rischi dopo questo ‘incidente’ con il leader del M5S, risponde secco: “No, il governo non rischia”. Il leader del M5S Giuseppe Conte era intervenuto nel primo pomeriggio a proposito delle parole, riportate da Grillo, ovvero di un Draghi che lo vorrebbe fuori dalla guida del Movimento. “Trovo semplicemente grave che un premier tecnico, che ha avuto da noi sin dall’inizio l’investitura per formare un governo di unità nazionale, si intrometta nella vita di forze politiche che lo ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 29 giugno 2022) (Adnkronos) – “Ci siamo parlati conpoco fa, lo avevo cercato stamattina, mi ha richiamato lui, abbiamo iniziato a chiarirci, ci risentiamo domani per vederci al più presto”. Così Mario, a margine dei lavori del summit Nato a Madrid. A chi gli domanda se ilrischi dopo questo ‘incidente’ con il leader del M5S, risponde secco: “No, ilnon”. Il leader del M5S Giuseppeera intervenuto nel primo pomeriggio a proposito delle parole, riportate da Grillo, ovvero di unche lo vorrebbe fuori dalla guida del Movimento. “Trovo semplicemente grave che un premier tecnico, che ha avuto da noi sin dall’inizio l’investitura per formare undi unità nazionale, si intrometta nella vita di forze politiche che lo ...

