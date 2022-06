Lazio, arriva Matteo Cancellieri: domani le visite (Di mercoledì 29 giugno 2022) La Lazio chiude un altro colpo: Matteo Cancellieri, che domani mattina si sottoporrà alle visite mediche. L’esterno offensivo arriva dal Verona con un accordo trovato sulla base di 7 milioni più 1.5 di bonus. La società ha bruciato la concorrenza del Sassuolo per riportare Cancellieri nella Capitale: il ragazzo infatti è cresciuto nelle giovanili della Roma, che l’aveva ceduto al Verona nell’ambito del trasferimento di Kumbulla in giallorosso. Il 4 giugno scorso Cancellieri ha esordito in nazionale, entrando al posto di Scamacca nel corso della partita di Nations League fra Italia e Germania a Bologna. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 29 giugno 2022) Lachiude un altro colpo:, chemattina si sottoporrà allemediche. L’esterno offensivodal Verona con un accordo trovato sulla base di 7 milioni più 1.5 di bonus. La società ha bruciato la concorrenza del Sassuolo per riportarenella Capitale: il ragazzo infatti è cresciuto nelle giovanili della Roma, che l’aveva ceduto al Verona nell’ambito del trasferimento di Kumbulla in giallorosso. Il 4 giugno scorsoha esordito in nazionale, entrando al posto di Scamacca nel corso della partita di Nations League fra Italia e Germania a Bologna. SportFace.

