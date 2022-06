Draghi | sanzioni e armi fondamentali per la pace | il G7 sostiene l’Ucraina

(Di mercoledì 29 giugno 2022) Lee lesono necessarie eper costringere la Russia allae il G7 continuerà a sostenere l'Ucraina fino a quando sarà necessario. Il presidente del Consiglio Marioarriva in conferenza stampa al castello di Elmau in Baviera al termine di un summit che definisce "un successo" per la "piena coesione e unità" dimostrata dai leader. Al centro dei lavori degli ultimi tre giorni c'è stato, naturalmente, il conflitto, con la "preoccupazione" per l'avanzata dell'esercito russo e i bombardamenti delle ultime ore su Kiev e Kremenchuk. Ieri, intervenendo in collegamento, il presidente Volodymyr Zelensky ha parlato di 3.800 missili lanciati dalla Russia dall'inizio del conflitto, ma si è detto anche "fiducioso" per l'esito di un contrattacco che dovrà essere lanciato. Dal G7, ...

Pubblicità

Palazzo_Chigi : Draghi al Senato: Le #sanzioni funzionano. Il Fondo monetario internazionale prevede che quest’anno il costo inflit… - Palazzo_Chigi : Draghi al Senato: La strategia dell’Italia in accordo con l’#Ue e gli Alleati del #G7 si muove su due fronti: soste… - GiovaQuez : Draghi: 'Sosteniamo l'Ucraina e imponiamo sanzioni alla Russia perché Mosca accetti di sedersi davvero ai tavoli de… - Clemf71 : RT @gilamalfa: Sul corriere di oggi articolo sulla stanchezza della guerra che sta facendo cambiare tattica a Johnson, inutile continuare a… - Zamberlett : RT @todorov_denis: @borghi_claudio @SabrySocial Sapevate benissimo (leggi l'articolo del #IlSole24ORE ancora prima della guerra in Ucraina)… -

"Non c'è pace se l'Ucraina non riesce a difendersi" e il G7 "è disposto a sostenere Kiev per tutto il tempo necessario", ha detto. Il secondo pilastro è quello delle, che sono "...alla Russia e contenimento dell'inflazione: il doppio scopo del tetto al prezzo del gas, che il premierha portato nell'agenda del recente G7 in Baviera, non convince appieno Tito ...Arrivano le prime reazioni alle presunte frasi che Mario Draghi avrebbe confidato a Beppe Grillo, relative a una richiesta di rimozione di Giuseppe Conte dalla guida del Movimento Cinque Stelle. “Se ...Borsa Milano, indici in netto calo in scia Wall St, tonfo Mps, crollano diritti Saipem Da Reuters - 29.06.2022 MILANO (Reuters) - Indici in forte calo a Piazza Affari che si muove allineata agli altri ...