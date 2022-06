Doppietta azzurra da sogno ai Mondiali di Nuoto | oro di Paltrinieri e argento di Acerenza nella 10 km

(Di mercoledì 29 giugno 2022)10 km di fondo aidiin corso a Budapest. A conquistare l’oro è stato Gregorio, già salito sul gradino più alto del podio nei 1500 stile libero, e vincitore della medaglia di bronzomaratona in staffetta e dell’5 km sul Lupa Lake. Ma al suo fianco, sul secondo gradino del podio, è salito un altro azzurro, il 27enne di Potenza Domenico, che ha così conquistato la medaglia d’. Al terzo posto il tedesco Florian Wellbrock. Subito dopo la conclusione della gara Gregnon nascondendo «la paura di una ripartenza senza medaglie dopo la delusione degli 800», non può che esultare ed essere felice ...

Pubblicità

Gazzetta_it : Doppietta azzurra nella 10km: oro per l'infinito #Paltrinieri e argento #Acerenza - fanpage : È un'Italia straordinaria! Doppietta azzurra sul podio con Greg Paltrinieri d'oro e #Acerenza d'argento… - FratellidItalia : RT @FrancescoLollo1: Fantastica doppietta azzurra ai mondiali di nuoto di Budapest. Complimenti a Gregorio Paltrinieri e Domenico Acerenza,… - shadesofamnesia : RT @yleniaindenial1: GREGORIO PALTRINIERI ORO NELLA 10KM MIMMO ACERENZA ARGENTO JELLA 10KM LA FOTTUTISSIMA DOPPIETTA AZZURRA SIAMO CAMPIO… - siegiratogiroud : RT @doubleG____: doppietta azzurra + telecronaca di tommy mecarozzi lo consiglio a tutti al posto della droga #budapest2022 https://t.co… -

La gara:con Paltrinieri e Acerenza Paltrinieri e Acerenza vincono l'oro e l'argento mondiale nella 10 chilometri di fondo dopo una gara incredibile, bella e dispendiosa. Per i ...ai Mondiali di nuoto a Budapest. Un fantastico Gregorio Paltrineri ha vinto la medaglia d'oro nella 10km di fondo. Dietro un altrettanto sensazionale Domenico Acerenza . La medaglia ...L'ennesima conferma che Gregorio Paltrinieri è un fuoriclasse assoluto, e che al suo fianco c'è non solo un amico, ma un altro campione. La 10 km di nuoto di fondo incorona i suoi nuovi dei, e sono az ...Ai mondiali di Budapest l'azzurro è di nuovo davanti a tutti: "Sentivo che Mimmo era dietro di me. All'arrivo stavo godendo" ...