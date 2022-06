Definizione dei livelli essenziali delle prestazioni, question time con Gelmini (Di mercoledì 29 giugno 2022) ROMA – Si svolgerà oggi, mercoledì 29 giugno, alle ore 15, il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. La ministra per gli Affari regionali e le autonomie, Mariastella Gelmini (foto), risponderà a interrogazioni sulla Definizione dei livelli essenziali delle prestazioni, anche al fine di garantirne l’omogeneità su tutto il territorio nazionale, in relazione alle prospettate iniziative legislative in materia di autonomia differenziata (Federico – M5S); sullo stato dei lavori e i tempi per la presentazione alle Camere del disegno di legge in materia di autonomia differenziata (Stefani – Lega); sulle iniziative volte a valorizzare il ruolo del Parlamento e a procedere alla ricognizione ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 29 giugno 2022) ROMA – Si svolgerà oggi, mercoledì 29 giugno, alle ore 15, iltrasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. La ministra per gli Affari regionali e le autonomie, Mariastella(foto), risponderà a interrogazioni sulladei, anche al fine di garantirne l’omogeneità su tutto il territorio nazionale, in relazione alle prospettate iniziative legislative in materia di autonomia differenziata (Federico – M5S); sullo stato dei lavori e i tempi per la presentazione alle Camere del disegno di legge in materia di autonomia differenziata (Stefani – Lega); sulle iniziative volte a valorizzare il ruolo del Parlamento e a procedere alla ricognizione ...

