Caronte non da tregua. Al Sud caldo ad oltranza almeno fino al 6 luglio con picchi oltre i 42Â°

Pubblicità

sam_samu24 : RT @debora_ergas: Gli acquedotti italiani perdono il 42% dell'acqua durante la sua distribuzione. 4 litri persi ogni 10, prima di arrivare… - LaCnews24 : Caronte non molla la presa: temperature infernali fino al 6 luglio, in Calabria picchi di 42°C… - lightmoon972 : RT @debora_ergas: Gli acquedotti italiani perdono il 42% dell'acqua durante la sua distribuzione. 4 litri persi ogni 10, prima di arrivare… - gaetano19762010 : RT @debora_ergas: Gli acquedotti italiani perdono il 42% dell'acqua durante la sua distribuzione. 4 litri persi ogni 10, prima di arrivare… - paradisoa1 : RT @debora_ergas: Gli acquedotti italiani perdono il 42% dell'acqua durante la sua distribuzione. 4 litri persi ogni 10, prima di arrivare… -

Dopo i temporali violentitornerà protagonista anche al Nord, la fase più fresca durerà poco . In compenso i fenomeni temporaleschi stanno diventando sempre più intensi: ma come mai Una ricerca recente di Legambiente ...... Con l'anticicloneche rende l'estate rovente dopo una primavera dalle temperature bollenti aumentano le notti tropicali in Puglia, con la colonnina di mercurio chescende sotto i 20 ...Dopo i temporali violenti Caronte tornerà protagonista anche al Nord, la fase più fresca durerà poco. In compenso i fenomeni temporaleschi stanno diventando sempre più intensi. Una ricerca recente di ...Dopo i temporali violenti Caronte tornerà protagonista anche al Nord, la fase più fresca durerà poco . In compenso i fenomeni temporaleschi stanno ...