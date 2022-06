Bruno Pizzul: «Nando Martellini non era un grande appassionato di calcio» (Di mercoledì 29 giugno 2022) Bruno Pizzul. Il Giornale intervista il telecronista Rai che fece parte della spedizione a Spagna 82 mondiale vinto dall’Italia. Il telecronista delle partite di quella Nazionale era Nando Martellini. «Quella Nazionale è stata una delle più forti di sempre. Bastava valutare i singoli giocatori. Bearzot ha creato un blocco unico contro tutti. Un po’ la stessa politica di Mourinho». E i giocatori? «Molti hanno toccato il momento magico: Paolo Rossi massacrato prima di cominciare per tutte le sue vicende. Poi, appena toccava palla, la buttava dentro. Nessun paragone con quelli di oggi: abbiamo quello che ci meritiamo. L’uomo decisivo fu Bruno Conti che martellava gli avversari sulle corsie esterne». Nando Martellini, chiuse col famoso urlo “Campioni del mondo!”. Come si ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 29 giugno 2022). Il Giornale intervista il telecronista Rai che fece parte della spedizione a Spagna 82 mondiale vinto dall’Italia. Il telecronista delle partite di quella Nazionale era. «Quella Nazionale è stata una delle più forti di sempre. Bastava valutare i singoli giocatori. Bearzot ha creato un blocco unico contro tutti. Un po’ la stessa politica di Mourinho». E i giocatori? «Molti hanno toccato il momento magico: Paolo Rossi massacrato prima di cominciare per tutte le sue vicende. Poi, appena toccava palla, la buttava dentro. Nessun paragone con quelli di oggi: abbiamo quello che ci meritiamo. L’uomo decisivo fuConti che martellava gli avversari sulle corsie esterne»., chiuse col famoso urlo “Campioni del mondo!”. Come si ...

