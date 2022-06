Torna Taste of Roma al Foro Italico (Di martedì 28 giugno 2022) Dopo due anni di stop Torna Taste of Roma. Dal 6 al 10 luglio il Foro Italico ospiterà foodies, gourmet, appassionati e curiosi, per un'esperienza all'insegna del buon cibo e del buon bere, che si confermano elementi fondamentali di nutrimento per le anime e strumenti di condivisione. Otto ristoranti e chef saranno presenti per tutta la durata della manifestazione: dagli stellati Idylio di Francesco Apreda, La Pergola di Heinz Beck, Acquolina di Daniele Lippi, proseguendo con molti nomi d'avanguardia come Aede con Fabrizio Cervellieri, Campocori Hotel Chapter con Alessandro Pietropaoli, Carter Oblio con Ciro Cucciniello, Adelaide dell'hotel Vilon Roma con Gabriele Muro e Acquasanta con Enrico Camponeschi. Sempre sull'onda dell'inclusione ha preso corpo la grande novità di questa ... Leggi su iltempo (Di martedì 28 giugno 2022) Dopo due anni di stopof. Dal 6 al 10 luglio ilospiterà foodies, gourmet, appassionati e curiosi, per un'esperienza all'insegna del buon cibo e del buon bere, che si confermano elementi fondamentali di nutrimento per le anime e strumenti di condivisione. Otto ristoranti e chef saranno presenti per tutta la durata della manifestazione: dagli stellati Idylio di Francesco Apreda, La Pergola di Heinz Beck, Acquolina di Daniele Lippi, proseguendo con molti nomi d'avanguardia come Aede con Fabrizio Cervellieri, Campocori Hotel Chapter con Alessandro Pietropaoli, Carter Oblio con Ciro Cucciniello, Adelaide dell'hotel Viloncon Gabriele Muro e Acquasanta con Enrico Camponeschi. Sempre sull'onda dell'inclusione ha preso corpo la grande novità di questa ...

Pubblicità

tempoweb : Torna Taste of Roma al Foro Italico #taste #tasteofroma #roma #foroitalico #romadestate #vino #ristorantistellati… - FashionluxuryI : TASTE OF ROMA IS BACK! DAL 6 AL 10 LUGLIO SI TORNA A GUSTARE LA CITTÀ. Torna in scena nella suggestiva cornice del… - HorecaNewsit : Dopo due anni torna Taste of Roma - Cinzia242 : RT @romatoday: Taste 2022, la cucina degli chef più famosi della Capitale torna accessibile a tutti al Foro Italico - TuttoSuRoma : Taste 2022, la cucina degli chef più famosi della #Capitale torna accessibile a tutti al Foro Italico -