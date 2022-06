Real Sociedad: Carlos Fernndez riparte (Di martedì 28 giugno 2022) 2022-06-28 09:01:07 Il web è in subbuglio: Carlos Fernndez ha iniziato ad allenarsi questa settimana a San Sebastin, anticipando il suo ritorno in quanto convocato solo il 7 luglio per iniziare la preseason, per essere il più preparato per una stagione 2022-23 in cui cercherà di fare tutto ciò che non ha potuto fare nell’anno e mezzo in cui è stato agli ordini di Imanol Alguacil, a causa di infortuni. Il sivigliano ricomincia il suo obiettivo di riuscire da txuriurdin. Carlos Fernndez era, insieme ad Ander Guevara e Mikel Oyarzabalil 10 per continuare il suo lungo processo di recupero, uno dei Calciatori veri che ieri, lunedì, hanno assistito all’Anoeta per iniziare a preparare la preseason, appuntamento al quale in linea di principio erano convocate solo le nove promesse della cava convocate. La fame del ... Leggi su justcalcio (Di martedì 28 giugno 2022) 2022-06-28 09:01:07 Il web è in subbuglio:ha iniziato ad allenarsi questa settimana a San Sebastin, anticipando il suo ritorno in quanto convocato solo il 7 luglio per iniziare la preseason, per essere il più preparato per una stagione 2022-23 in cui cercherà di fare tutto ciò che non ha potuto fare nell’anno e mezzo in cui è stato agli ordini di Imanol Alguacil, a causa di infortuni. Il sivigliano ricomincia il suo obiettivo di riuscire da txuriurdin.era, insieme ad Ander Guevara e Mikel Oyarzabalil 10 per continuare il suo lungo processo di recupero, uno dei Calciatori veri che ieri, lunedì, hanno assistito all’Anoeta per iniziare a preparare la preseason, appuntamento al quale in linea di principio erano convocate solo le nove promesse della cava convocate. La fame del ...

