ROMA – E' in radio e nei digital store da oggi, 28 giugno, "Quello Che Mi Fai Tu", il nuovo singolo di ODE, scritto da Edoardo Rainoldi, Federico Lastella e Matteo Franco, mixato e masterizzato al Fonoprint di Bologna. "Quello Che Mi Fai Tu" è un brano R&B con una decisa impronta Funk. Questo ibrido deriva dalla scelta di utilizzare chitarra elettrica, trombe e Rhodes come strumenti principali, accompagnati da sample di batteria, strumenti orchestrali, voci samplate nella intro e cori sul finale. "Quello Che Mi Fai Tu è nata per superare una relazione tossica, finita male. È indubbiamente un brano dedicato a chiunque abbia sofferto per amore ma che, grazie a quelle esperienze, è cresciuto ed ha imparato ad amarsi. È un inno al self-love, che porta subito alla mente il messaggio acclamato dal ...

