Operazione ”Melita” | stroncato network internazionale di contrabbando | 28 arresti e tonnellate di merce intercettata

(Di martedì 28 giugno 2022) Mattinata di, oggi martedì 28 giugno, su tutto il territorio nazionale, a partire dalle primissime luci dell’alba. Sono oltre cento i militari delle Fiamme Gialle trentine che, con il supporto dei vari reparti territoriali dislocati, stanno effettuandoe perquisizioni su tutto il territorio nazionale nei confronti di un agguerritodi trafficanti. IldelUna rete articolata in cinque gruppi interconnessi, e composta prevalentemente da soggetti di nazionalita? italiana, rumena, moldava, ucraina, greca e maltese, dedita prevalentemente aldi sigarette, prodotti energetici e alcolici con importanti ramificazioni in Slovenia, Germania, Belgio, Inghilterra, Olanda, ...

