Numeri da record a Ostia per i Campionati Italiani Giovanili e Over (Di martedì 28 giugno 2022) Da giovedì 30 giugno a domenica 3 luglio sulle spiagge del Lungomare Lutazio Catulo si assegneranno 29 titoli assoluti: in campo oltre 500 atleti, compresi i migliori "beachers" in rappresentanza di tutte le regioni italiane Leggi su federtennis (Di martedì 28 giugno 2022) Da giovedì 30 giugno a domenica 3 luglio sulle spiagge del Lungomare Lutazio Catulo si assegneranno 29 titoli assoluti: in campo oltre 500 atleti, compresi i migliori "beachers" in rappresentanza di tutte le regioni italiane

Pubblicità

AzzurraGrazian3 : @LegaSalvini I numeri di tutte le persone che non votano più perchè schifate li guardate? E sarà ancora peggio alle… - CampaniaCompete : RT @MakerFaireRome: 326 giovani da tutto il mondo, 46 squadre, 8 challenge: numeri da record per #thebighack2022 che, quest'anno, ha conqui… - afterblizzard : @HuffPostItalia anche perché subire altri due anni da questi che con il record di vaccinati, lockdown, imposizioni… - dariomasiero : RT @MakerFaireRome: 326 giovani da tutto il mondo, 46 squadre, 8 challenge: numeri da record per #thebighack2022 che, quest'anno, ha conqui… - DataDrivenInnov : RT @MakerFaireRome: 326 giovani da tutto il mondo, 46 squadre, 8 challenge: numeri da record per #thebighack2022 che, quest'anno, ha conqui… -