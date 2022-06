(Di martedì 28 giugno 2022) Alla Gazzetta. "I giovani tendono sempre a spingere. Guardo molto Locatelli, mi colpisce come riesce a capire in anticipo l'andamento di un'azione" Oggi pomeriggio le semifinali dell'Europeo Under 19. L'...

è un classe 2003 e l'Italia non vince l'Europeo Under 19 proprio dal 2003. Il ragazzo, però, ha avuto il privilegio di assistere alla vittoria dei grandi, quella dell'anno scorso. Ha concesso ...Dopo l'incontro con Pimenta, la Juventus ha visto anche il Monza per parlare di Fabioe il ...gli allenamenti perciò una volta espletate tutte le formalità Pogba potrebbe giàal JTC. ... Miretti: «Allenarsi coi campioni aiuta a imparare i momenti di una partita. A volte serve abbassare il ritmo...» - ilNapolista Alla Gazzetta. «I giovani tendono sempre a spingere. Guardo molto Locatelli, mi colpisce come riesce a capire in anticipo l’andamento di un’azione» ...L'ex tecnico della Juventus Under 23, che nella prossima stagione guiderà il Sudtirol in B, è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport.