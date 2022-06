Le strane teorie su Maxine Waters che non sbatte le palpebre e le “maschere dell’elite” (Di martedì 28 giugno 2022) Lo scorso 10 giugno, la speaker della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti Nancy Pelosi ha tenuto una conferenza stampa per il Summit of the Americas a Los Angeles. Ma è stata la rappresentante democratica Maxine Waters a risultare la vera protagonista dell’intervento: una clip di dieci secondi in cui guarda fissa la telecamera senza sbattere le palpebre è diventata virale, come presunta prova del fatto che ci troviamo al cospetto di una “creatura sovrannaturale”: ovvero rettiliana, secondo una nota teoria del complotto. Per chi ha fretta: La deputata democratica Maxine Waters è stata ripresa in una clip dove non batte le palpebre per dieci secondi e ha un’espressione assente e stremata. Secondo molti utenti è la prova del fatto che sia un clone o una ... Leggi su open.online (Di martedì 28 giugno 2022) Lo scorso 10 giugno, la speaker della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti Nancy Pelosi ha tenuto una conferenza stampa per il Summit of the Americas a Los Angeles. Ma è stata la rappresentante democraticaa risultare la vera protagonista dell’intervento: una clip di dieci secondi in cui guarda fissa la telecamera senzare leè diventata virale, come presunta prova del fatto che ci troviamo al cospetto di una “creatura sovrannaturale”: ovvero rettiliana, secondo una nota teoria del complotto. Per chi ha fretta: La deputata democraticaè stata ripresa in una clip dove non batte leper dieci secondi e ha un’espressione assente e stremata. Secondo molti utenti è la prova del fatto che sia un clone o una ...

