Italia-Inghilterra U19 oggi, Europei calcio 2022: orario, tv, programma, streaming, probabili formazioni (Di martedì 28 giugno 2022) Prosegue il cammino dell’Italia agli Europei Under 19 di calcio maschile 2022, impegnata oggi nella prima semifinale della rassegna continentale giovanile contro l’Inghilterra a Senec (in Slovacchia). La squadra del CT Carmine Nunziata va a caccia della qualificazione per l’atto conclusivo, dopo aver già strappato il pass per il prossimo Mondiale Under 20 grazie al secondo posto nel girone A. La vincente se la vedrà in finale con una tra Francia e Israele. La sfida tra Italia e Inghilterra comincerà oggi pomeriggio alle ore 17 e verrà trasmessa in diretta tv su Rai 2 ed in diretta streaming su Rai Play. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale. Di ... Leggi su oasport (Di martedì 28 giugno 2022) Prosegue il cammino dell’agliUnder 19 dimaschile, impegnatanella prima semifinale della rassegna continentale giovanile contro l’a Senec (in Slovacchia). La squadra del CT Carmine Nunziata va a caccia della qualificazione per l’atto conclusivo, dopo aver già strappato il pass per il prossimo Mondiale Under 20 grazie al secondo posto nel girone A. La vincente se la vedrà in finale con una tra Francia e Israele. La sfida tracominceràpomeriggio alle ore 17 e verrà trasmessa in diretta tv su Rai 2 ed in direttasu Rai Play. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale. Di ...

Pubblicità

Azzurri : #U19EURO ???? L’Italia ???? in semifinale con l’Inghilterra ?????????????? mentre la Francia se la vedrà con Israele… - Azzurri : #U19EURO ???? ?? Domani, ore 17, #InghilterraItalia in diretta su @RaiDue ?? #Miretti: “Vogliamo la finale”… - CB_Ignoranza : Stavolta abbiamo fatto alcuni giocatori inglesi se fossero nati in Italia. Si, abbiamo esagerato con Maguire: pote… - infoitsport : Nazionale Femminile, Serturini non partirà per l'Inghilterra: 'Sarò la prima tifosa dell'Italia' - Fantacalciok : Le partite di oggi, martedì 28 giugno 2022: Inghilterra - Italia Europei U19 -