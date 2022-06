Fibra di WindTre a Pordenone, estesi i servizi dell’azienda di tlc in Friuli-Venezia Giulia (Di martedì 28 giugno 2022) ROMA – WindTre continua ad ampliare la copertura ultrarapida in Fibra ottica FTTH e porta la rete di Open Fiber a Pordenone, principale località del Friuli Occidentale, nota come ‘la città dipinta’ per gli splendidi palazzi affrescati del centro storico e caratterizzata da una vivace produzione industriale, agricola e artigianale. WindTre conferma il proprio impegno per ampliare la copertura in Fibra ultrabroadband sul territorio nazionale, in linea con l’obiettivo di collaborare al superamento del digital divide, uno dei temi centrali della strategia di sostenibilità, grazie alla tecnologia in Fibra ottica FTTH, strumento essenziale per l’evoluzione di soluzioni sempre più competitive e all’avanguardia. Maurizio Sedita, Chief Commercial Officer di ... Leggi su lopinionista (Di martedì 28 giugno 2022) ROMA –continua ad ampliare la copertura ultrarapida inottica FTTH e porta la rete di Open Fiber a, principale località delOccidentale, nota come ‘la città dipinta’ per gli splendidi palazzi affrescati del centro storico e caratterizzata da una vivace produzione industriale, agricola e artigianale.conferma il proprio impegno per ampliare la copertura inultrabroadband sul territorio nazionale, in linea con l’obiettivo di collaborare al superamento del digital divide, uno dei temi centrali della strategia di sostenibilità, grazie alla tecnologia inottica FTTH, strumento essenziale per l’evoluzione di soluzioni sempre più competitive e all’avanguardia. Maurizio Sedita, Chief Commercial Officer di ...

Pubblicità

Lopinionista : Fibra di WindTre a Pordenone, estesi i servizi dell’azienda di tlc in Friuli-Venezia Giulia - Giornaleditalia : WindTre potenzia la copertura fibra ottica in Friuli Venezia Giulia e porta Open Fiber a Pordenone - bitcityit : WindTre: a Pordenone la fibra ultraveloce: Con l'offerta 'Super Fibra' è possibile avere il servizio Amazon Prime i… - giannifioreGF : #Windtre: fibra ultraveloce a #Pordenone - uramakiraider : Ma solo da me oggi la fibra di windtre salta di continuo? -