Diabete | il Covid ' può provocarlo' | uno studio Giapponese svela quando e perchè

Il virus- 19 potrebbe aumentare il rischio di insorgenza del. Lo hanno scoperto i ricercatori dell'università di Osaka in Giappone, che in uno studio pubblicato a giugno su Metabolism, hanno ...... del. I numeri sono purtroppo in aumento, e ci sono comunque casi in cui il virus ha innescato situazioni di iperglicemia e, anche, portato la gente a scoprire casi diche non erano ... Covid, il virus può innescare il diabete: ecco come e perché succede Il virus Covid-19 potrebbe aumentare il rischio di insorgenza del diabete. Lo hanno scoperto i ricercatori dell'università di Osaka in Giappone, che in uno studio pubblicato a ...Il virus Covid-19 potrebbe aumentare il rischio di insorgenza del diabete. Lo hanno scoperto i ricercatori dell'università di Osaka in Giappone, che in uno studio pubblicato a ...