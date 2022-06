A che ora corre Marcell Jacobs a Stoccolma? Programma Diamond League, canale tv, streaming (Di martedì 28 giugno 2022) Marcell Jacobs parteciperà alla tappa di Diamond League che andrà in scena giovedì 30 giugno a Stoccolma (Svezia). Il Campione Olimpico ha vinto i campionati italiani, imponendosi sui 100 metri con il tempo di 10.12 (0,9 m/s di vento contrario) allo Stadio Guidobaldi di Rieti, e ora cerca conferme a livello internazionale dopo essere rimasto fuori dai giochi per un mese a causa di un problema muscolare. Il velocista lombardo si sta preparando per i Mondiali di Eugene, ormai distanti soltanto un paio di settimane. L’appuntamento sarà alle ore 20.15, il Campione Olimpico se la dovrà vedere in particolar modo contro il valido britannico Reece Prescod (9.93 in stagione), il sudafricano Akani Simbine (9.84 in passato, 10.06 quest’anno) e il francese Jimmy Vicaut (ex primatista europeo, 9.86 di personale e ... Leggi su oasport (Di martedì 28 giugno 2022)parteciperà alla tappa diche andrà in scena giovedì 30 giugno a(Svezia). Il Campione Olimpico ha vinto i campionati italiani, imponendosi sui 100 metri con il tempo di 10.12 (0,9 m/s di vento contrario) allo Stadio Guidobaldi di Rieti, e ora cerca conferme a livello internazionale dopo essere rimasto fuori dai giochi per un mese a causa di un problema muscolare. Il velocista lombardo si sta preparando per i Mondiali di Eugene, ormai distanti soltanto un paio di settimane. L’appuntamento sarà alle ore 20.15, il Campione Olimpico se la dovrà vedere in particolar modo contro il valido britannico Reece Prescod (9.93 in stagione), il sudafricano Akani Simbine (9.84 in passato, 10.06 quest’anno) e il francese Jimmy Vicaut (ex primatista europeo, 9.86 di personale e ...

