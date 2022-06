Yusupha Joof: il bracciante morto nell’incendio a San Severo (Di lunedì 27 giugno 2022) Aveva 35 anni Yusupha Joof e veniva dal Gambia. In Italia lavorava come bracciante, ed è morto nell’incendio del suo alloggio, una baracca, che ha preso fuoco la passata notte, verso le tre. Per lui non c’è stato niente da fare. Una baracca di legno e lamiera appena sufficiente a riparare alla bell’e meglio Yusupha e i braccianti che come lui vivono, dopo una giornata di sfiancante lavoro sotto il sole, nell’insediamenteo di Torretta Antonacci, nel foggiano. I Vigili del fuoco hanno domato le fiamme evitando che il rogo potesse raggiungere alcune bombole di gas. Ma la morte di Yusupha Joof poteva essere evitata? Le miserrime condizioni in cui viveva quanto hanno contribuito al propagarsi delle fiamme che hanno coinvolto anche un’altra baracca? ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 27 giugno 2022) Aveva 35 annie veniva dal Gambia. In Italia lavorava come, ed èdel suo alloggio, una baracca, che ha preso fuoco la passata notte, verso le tre. Per lui non c’è stato niente da fare. Una baracca di legno e lamiera appena sufficiente a riparare alla bell’e meglioe i braccianti che come lui vivono, dopo una giornata di sfiancante lavoro sotto il sole, nell’insediamenteo di Torretta Antonacci, nel foggiano. I Vigili del fuoco hanno domato le fiamme evitando che il rogo potesse raggiungere alcune bombole di gas. Ma la morte dipoteva essere evitata? Le miserrime condizioni in cui viveva quanto hanno contribuito al propagarsi delle fiamme che hanno coinvolto anche un’altra baracca? ...

Yusupha Joof: il bracciante morto nell'incendio a San Severo neXt Quotidiano Incendio in una baraccopoli nel Foggiano, un morto 2 minuti per la letturaTragedia a Rignano Garganico, in provincia di Foggia, dove un uomo di 35 anni è morto in un incendio divampato all’alba e che ha distrutto due baracche nell’insediamento spontan ... Gambiano morto in incendio nel Foggiano, il cordoglio di Soumahoro FOGGIA, 27/06/2022 – “Stanotte Yusupha Joof, nato in Gambia, è morto tra le fiamme dell’incendio scoppiato nell’insediamento dei braccianti a Torretta Antonacci (Comune di San Severo) nelle campagne p ... 2 minuti per la letturaTragedia a Rignano Garganico, in provincia di Foggia, dove un uomo di 35 anni è morto in un incendio divampato all’alba e che ha distrutto due baracche nell’insediamento spontan ...FOGGIA, 27/06/2022 – “Stanotte Yusupha Joof, nato in Gambia, è morto tra le fiamme dell’incendio scoppiato nell’insediamento dei braccianti a Torretta Antonacci (Comune di San Severo) nelle campagne p ...