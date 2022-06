Vicini di casa ‘soci’ in affari: lui ai domiciliari, lei lo aiutava a spacciare la droga (Di lunedì 27 giugno 2022) Vicini di casa ‘soci’ in affari. Nonostante l’uomo si trovasse ai domiciliari, infatti, poteva contare sull’aiuto e il supporto della sua dirimpettaia: insieme avevano deciso di spacciare droga. Ma tutti i loro piani e i loro progetti, che sembravano ben consolidati, sono stati ‘spazzati via’ dall’intervento della Polizia perché lo scorso 24 giugno gli agenti del VI Distretto Casilino, dopo una serie di indagini serrate, unitamente al personale del commissariato di Tivoli e dell’unità cinofila della Questura, hanno tratto in arresto i due. Lo spaccio di droga a Setteville: come funzionava Grazie alle indagini, gli agenti della Polizia hanno ricostruito l’intera vicenda. E hanno scoperto di come l’uomo, in località Setteville, nonostante fosse ai ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 27 giugno 2022)diin. Nonostante l’uomo si trovasse ai, infatti, poteva contare sull’aiuto e il supporto della sua dirimpettaia: insieme avevano deciso di. Ma tutti i loro piani e i loro progetti, che sembravano ben consolidati, sono stati ‘spazzati via’ dall’intervento della Polizia perché lo scorso 24 giugno gli agenti del VI Distretto Casilino, dopo una serie di indagini serrate, unitamente al personale del commissariato di Tivoli e dell’unità cinofila della Questura, hanno tratto in arresto i due. Lo spaccio dia Setteville: come funzionava Grazie alle indagini, gli agenti della Polizia hanno ricostruito l’intera vicenda. E hanno scoperto di come l’uomo, in località Setteville, nonostante fosse ai ...

Pubblicità

CorriereCitta : Vicini di casa ‘soci’ in affari: lui ai domiciliari, lei lo aiutava a spacciare la droga - BlondePorchetta : @Spalmapate Cazzo ma davvero sono uguali!!! Loro lo stessa cosa per i vicini di casa, mio zio che andava a prendere… - dwaekkijake : comunque mi dispiace per i miei vicini che devono subirsi canzoni coreane fino a quando non arriverà ema perche sto… - vago7858 : @fattoquotidiano Ennesimo articolo st…do. Con questa logica non si potrebbero contattare neppure i vicini di casa ??… - taila44991038 : RT @CarlodeBlasio1: Anche gli animali senza casa hanno bisogno di bere. Qualche ciotola di acqua fresca può aiutarli a soffrire meno. Lasci… -