Ucraina, l’esperto militare: Bielorussia si prepara ad entrare in guerra (Di lunedì 27 giugno 2022) È probabile che la Bielorussia si stia attualmente preparando ad entrare in guerra contro l’Ucraina. Lo ha affermato l’esperto militare Oleg Zhdanov durante la maratona informativa televisiva quotidiana. “Dirò che è del tutto possibile che la Bielorussia si stia attualmente preparando ad entrare in questa guerra. Putin ha davvero molta influenza per fare pressione su Lukashenko. Penso che farà del suo meglio per evitare questo passaggio e almeno fino al 1 luglio, quando è in programma il vertice della Csto, questo ordine potrebbe non essere dato “, ha affermato l’esperto, aggiungendo che è impossibile non prestare attenzione alla preparazione al combattimento delle ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 27 giugno 2022) È probabile che lasi stia attualmentendo adincontro l’. Lo ha affermatoOleg Zhdanov durante la maratona informativa televisiva quotidiana. “Dirò che è del tutto possibile che lasi stia attualmentendo adin questa. Putin ha davvero molta influenza per fare pressione su Lukashenko. Penso che farà del suo meglio per evitare questo passaggio e almeno fino al 1 luglio, quando è in programma il vertice della Csto, questo ordine potrebbe non essere dato “, ha affermato, aggiungendo che è impossibile non prestare attenzione allazione al combattimento delle ...

Pubblicità

TranslateWarIT : Le forze armate dell'Ucraina hanno lanciato un attacco missilistico su un'altra piattaforma nel Mar Nero, - l'esper… - putino : Tuttavia, Nunn ritiene che anche in caso di utilizzo di armi nucleari in Ucraina, un attacco di rappresaglia da par… - My_Salute : Tuttavia, non si possono escludere attacchi russi alla Lituania. In particolare, l'esperto militare ucraino Oleg Zh… - MauroBissa : @luigibrancacci7 @fattoquotidiano L'ucraina non può vincere da sola questa guerra. Lo capiscono anche i sassi. Se l… - whilssonn : @camillobosco_ @GianCrown @_Nico_Piro_ @Raiofficialnews Non lo so...io non sono un esperto militare,se pur avendo f… -