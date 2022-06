Tuffi | Mondiali 2022 oggi | orari 27 giugno | calendario gare | programma | tv | italiani in gara

(Di lunedì 27 giugno 2022) La seconda giornata deidiprenderà il via a partire dalle 09.00 nella Duna Arena di Budapest (Ungheria). L’impianto magiaro, casa del nuoto tra le corsie da ieri è il palcoscenico su cui tuffatori e tuffatrici competeranno per il raggiungimento dei traguardi prefissati. Ildiprevede in primis il turno preliminare del trampolino 3 metri uomini. Gli azzurri al via saranno Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia che avranno come obiettivo essere tra i migliori diciotto ed essere parte della semifinale, prevista dalle 16.00. Giornata anche di Finale ed è il caso dellafemminile dalla piattaforma (ore 19.00). Una prova di grande fascino e spettacolo con l’italo-canadese Sarah Jodoin Di Maria che andrà a caccia di un piazzamento decoroso, considerando il ...

Tutti gli italiani in gara mercoledì 29 giugno ai Mondiali di Budapest 2022, in programma dal 17 giugno al 3 luglio.