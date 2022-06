Traffico Roma del 27-06-2022 ore 09:00 (Di lunedì 27 giugno 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Roma infomobilità a cura di luce verde ACI Eur Roma servizi per la mobilità nelle due direzioni sul vento Urbano della A24 da Tor Cervara la tangenziale verso il centro per Traffico e tra torcervara e il raccordo era un incidente incidente Traffico e lavori provocano code anche sulla via Flaminia da Labaro a via 2 punti mentre per Traffico e lavori si sta in coda sulla via Salaria da Fidene alla tangenziale in tangenziale lungo via del Foro Italico brevi code tra la Salaria via dei Campi Sportivi direzione Stadio Olimpico Traffico intenso incidente provocano code sulla carreggiata interna del raccordo anulare tra le uscite Casilina e Ardeatina rallentamenti e code per lavori invece sulla carreggiata esterna della Roma ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 27 giugno 2022) Errore: L'attributo resource non è valido.infomobilità a cura di luce verde ACI Eurservizi per la mobilità nelle due direzioni sul vento Urbano della A24 da Tor Cervara la tangenziale verso il centro pere tra torcervara e il raccordo era un incidente incidentee lavori provocano code anche sulla via Flaminia da Labaro a via 2 punti mentre pere lavori si sta in coda sulla via Salaria da Fidene alla tangenziale in tangenziale lungo via del Foro Italico brevi code tra la Salaria via dei Campi Sportivi direzione Stadio Olimpicointenso incidente provocano code sulla carreggiata interna del raccordo anulare tra le uscite Casilina e Ardeatina rallentamenti e code per lavori invece sulla carreggiata esterna della...

VAIstradeanas : 08:44 #A90 Traffico da Svincolo 18: Ss6 Via Casilina a Svincolo 19: Diramazione Roma Sud.Velocità:10Km/h - LuceverdeRoma : ??? #Roma #Incidente - Viale Pretoriano ?????? traffico rallentato altezza Via dei Frentani > Viale dell'Università #Luceverde #Lazio - LuceverdeRoma : ? #Roma #Incidente - viale Marco Polo ?????? traffico rallentato altezza Via Luigi Robecchi Bricchetti #Luceverde #Lazio - LuceverdeRoma : ? #Roma #Incidente - Complanare A24 Tratto Urbano ?????? Traffico rallentato tra Tor Cervara e Bivio GRA > Raccordo… - VAIstradeanas : 08:38 #A90 Traffico da Svincolo 19: Diramazione Roma Sud a Svincolo 21: Ss215 Via Tuscolana.Velocità:5Km/h -