Roma è ancora una discarica a cielo aperto | urgono soluzioni

(Di lunedì 27 giugno 2022) Se c’è una caratteristica di cui ini non difettano è il sarcasmo. Questioni di sopravvivenza. “Con ‘sti 45 gradi e tutta questa monnezza alla fine i termovalorizzatori li famo a chilometro zero, siamo ecologi”, dice Sergio, 54 anni, residente di Primavalle. E come dargli torto nel giorno drammatico in cui, dopo il rogo di due settimane fa a Malagrotta che ha lasciato la Capitalesenza impianti per il trattamento dei rifiuti, un altro grande incendio, iniziato nel campo Rom della Monachina, ha colpito quel quadrante di città, con un’alta colonna di fumo visibile anche da qui. “Entro domenica - aveva promesso l’assessora all’Ambiente Sabrina Alfonsi -tornerà alla normalità, rimuoveremo i rifiuti accumulati per strada”. Qualcosa deve essere andato storto perché la Capitale è, in tante zone, una ...

vigilidelfuoco : #Roma, #incendio Aurelia zona Massimina: prosegue intervento #vigilidelfuoco, fiamme abbassate ma ancora attive e a… - fanpage : “I proprietari hanno perso la loro casa, vorrei che almeno potessero ricongiungersi con i loro amati cani' Due chih… - reportrai3 : Il 16 marzo del 2021 Valter Lozza e Flaminia Tosini vengono arrestati. Secondo i giudici di Roma la dirigente della… - ATolomieri : RT @ilRomanistaweb: ? Mate #Ivkovic: un sedicenne a disposizione di #Mourinho Il centrocampista croato, classe 2006, inizierà con la prima… - Cuccioloterzo : RT @ilRomanistaweb: ? Mate #Ivkovic: un sedicenne a disposizione di #Mourinho Il centrocampista croato, classe 2006, inizierà con la prima… -

... questo il nome del ragazzo, 23 anni, era alla guida del suo scooter quando, per motivinon ... raccontano le cronache locali , si trova in coma farmacologico all'ospedale San Giovanni di. ...... bisognerà trovarla con lache vorrebbe solo soldi per il 23 anni. Secondo il giornalista ... Possibile l'arrivo di Zaniolo alla Juventus 'Nel menù della dirigenza bianconera ci sono6 ...Lo smartphone tra i più attesi di questo 2022 arriverà in Italia anche tramite WindTre. Gli utenti potranno acquistare lo smartphone in arrivo il prossimo 12 luglio anche in Italia in esclusiva negli ...Roma, 4 lug. (askanews) - E' di almeno tre persone morte e diverse altre ferite, di cui tre in condizioni gravi, il bilancio di una sparatoria ...