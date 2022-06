Real Madrid: due squadre su Mariano Diaz (Di lunedì 27 giugno 2022) Getafe e Fenerbahçe hanno chiesto informazioni per Mariano Diaz, attaccante in uscita dal Real Madrid. Leggi su calciomercato (Di lunedì 27 giugno 2022) Getafe e Fenerbahçe hanno chiesto informazioni per, attaccante in uscita dal

Pubblicità

GoalItalia : ??? 20 dicembre 2006 ?? Real Madrid-Recreativo Huelva 0-3 L'avevate rimossa? - GiovaAlbanese : Sara Björk Gunnarsdóttir ha scelto la #JuventusWomen: contratto fino al 2024, un sogno di #calciomercato che è dive… - GiovaAlbanese : L'obiettivo della #JuventusWomen per il centrocampo è Charlot #Bibault, in forza al Bordeaux. Classe 1990, nazional… - Mickybit22 : @Dejan109 @GiovaB95 No infatti, sono stato anche contento per loro.. era per dire che si sentissero già chissà chi,… - sportli26181512 : Real Madrid: due squadre su Mariano Diaz: Getafe e Fenerbahçe hanno chiesto informazioni per Mariano Diaz, attaccan… -