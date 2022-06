Pierluigi Diaco prende il posto di Bianca Guaccero nel pomeriggio di Rai2 da settembre con ‘Bella Ma’ (Di lunedì 27 giugno 2022) Pierluigi Diaco prende il posto di Bianca Guaccero. Questa è la prima novità che arriva dai palinsesti televisivi della prossima stagione e, in particolare, da quello di Rai2. Proprio nelle scorse settimane la conduttrice ha lasciato il programma salutando compagni di viaggio e spettatori non senza polemiche proprio per via di quello che è successo in questi anni tra pettegolezzi e critiche (spesso legate agli ascolti). Al momento non sappiamo ancora quale sarà il futuro di Bianca Guaccero, se la vedremo ancora in tv alla conduzione o dietro una macchina da presaper il suo lavoro di attrice, ma quello che è certo è che Pierluigi Diaco prenderà il suo posto con il ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 27 giugno 2022)ildi. Questa è la prima novità che arriva dai palinsesti televisivi della prossima stagione e, in particolare, da quello di. Proprio nelle scorse settimane la conduttrice ha lasciato il programma salutando compagni di viaggio e spettatori non senza polemiche proprio per via di quello che è successo in questi anni tra pettegolezzi e critiche (spesso legate agli ascolti). Al momento non sappiamo ancora quale sarà il futuro di, se la vedremo ancora in tv alla conduzione o dietro una macchina da presaper il suo lavoro di attrice, ma quello che è certo è cherà il suocon il ...

