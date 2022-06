Per il GP in Inghilterra prove Ferrari al Mugello (Di lunedì 27 giugno 2022) Per il GP in Inghilterra sulla pista del Mugello, che ha proprietà e caratteristiche simili a quella inglese dove si correrà la prossima settimana, Pirelli e Ferrari hanno organizzato test con i prototipi delle gomme 2023. Facendo particolare attenzione ai dettagli, si è visto anche il nuovo alettone intravisto in Canada. La Ferrari non sta ferma, e si prepara pensando anche al prossimo campionato. Approfittando dell’ultima giornata a disposizione per lo sviluppo delle gomme 2023, la Scuderia ha svolto al Mugello un test molto importante. Per il GP in Inghilterra, un assalto a Silverstone! La pista toscana ha curvoni veloci, simili a quelli della pista inglese, dove la prossima settimana andrà in scena il 10° appuntamento del Mondiale di Formula 1. Complice una nuova ala ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 27 giugno 2022) Per il GP insulla pista del, che ha proprietà e caratteristiche simili a quella inglese dove si correrà la prossima settimana, Pirelli ehanno organizzato test con i prototipi delle gomme 2023. Facendo particolare attenzione ai dettagli, si è visto anche il nuovo alettone intravisto in Canada. Lanon sta ferma, e si prepara pensando anche al prossimo campionato. Approfittando dell’ultima giornata a disposizione per lo sviluppo delle gomme 2023, la Scuderia ha svolto alun test molto importante. Per il GP in, un assalto a Silverstone! La pista toscana ha curvoni veloci, simili a quelli della pista inglese, dove la prossima settimana andrà in scena il 10° appuntamento del Mondiale di Formula 1. Complice una nuova ala ...

