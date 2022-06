MotoGP, Miguel Oliveira: “È sempre frustrante sapere che potresti ottenere un risultato migliore” (Di lunedì 27 giugno 2022) Il portoghese Miguel Oliveira ha commentato alla stampa la propria considerazione in merito al Gran Premio d’Olanda 2022, nono all’arrivo alle spalle della Suzuki dello spagnolo Joan Mir e la Ducati di Jorge Martin (Pramac). Il centauro rilasciato ai media ai microfoni di ‘Speedweek.com’: “La rottura delle ali al via ha reso tutto può difficile. La moto era un po’ instabile nelle sezioni veloci nei settori 2 e 4. Forse sarei potuto essere un decimo più veloce. Il contatto non è stato voluto, non potevamo evitare di toccarci”. L’alfiere del marchio austriaco ha continuato dicendo: “È sempre frustrante sapere che potresti ottenere un risultato migliore. Non puoi controllare tutto ogni volta. Avevamo un ritmo decente, mi sarebbe piaciuto ... Leggi su oasport (Di lunedì 27 giugno 2022) Il portogheseha commentato alla stampa la propria considerazione in merito al Gran Premio d’Olanda 2022, nono all’arrivo alle spalle della Suzuki dello spagnolo Joan Mir e la Ducati di Jorge Martin (Pramac). Il centauro rilasciato ai media ai microfoni di ‘Speedweek.com’: “La rottura delle ali al via ha reso tutto può difficile. La moto era un po’ instabile nelle sezioni veloci nei settori 2 e 4. Forse sarei potuto essere un decimo più veloce. Il contatto non è stato voluto, non potevamo evitare di toccarci”. L’alfiere del marchio austriaco ha continuato dicendo: “Ècheun. Non puoi controllare tutto ogni volta. Avevamo un ritmo decente, mi sarebbe piaciuto ...

